Благоустройство села Кривощёково района Шал акына

До этого года передвигаться по селу Кривощёково района Шал акына было достаточно проблематично. От старого асфальта, положенного еще в советские годы, остались только воспоминания. В этом году в рамках программы «Ауыл — ел бесігі» в селе отремонтировали дорожное полотно протяженностью в 7 километров.

АЗАМАТ ЖАКСЫБАЕВ, аким Кривощековского сельского округа, район Шал акына:

— Вопрос плохих дорог в этом селе поднимался на каждой отчетной встрече. В этом году проблему удалось решить. В планах заасфальтировать все улицы в Кривощёково.

В селе их 12. Половина с новеньким асфальтом. Кроме того, в Кривощёково ремонтируют водопровод. Запланированные работы выполнены на 85%. В 40 домов из 233 уже провели воду.

АЗАМАТ ЖАКСЫБАЕВ, аким Кривощековского сельского округа, район Шал акына:

— Заменили трубу протяженностью в 10 км. Вопрос по воде в Кривощёково практически полностью закрыт. В ремонт водопровода было вложено 92 млн тенге. Это средства, выделенные в рамках программы «Ауыл — ел бесігі». Местное товарищество «Асыл Логистикс» поможет завести воду в дома инвалидов и пожилых людей.

В Кривощёково проживает около 150 пожилых людей и 35 лиц с инвалидностью. По словам Азамата Жаксыбаева, в следующем году в селе возьмутся за ремонт уличного освещения.