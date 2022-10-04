28 аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений ПДД и 30 камер наблюдения появятся в СКО до конца года

С начала года на дорогах области зарегистрировали 221 ДТП, в результате которых 35 человек погибли и более 320 получили ранения. В целях предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения полицейские совместно с местными исполнительными органами проводят комплексную работу.

Одна из эффективных мер — использование автоматических систем фото и видео фиксации нарушений ПДД. Сегодня на дорогах Петропавловска их функционирует 7. Это интеллектуальные перекрестки системы «Интегра» и комбинированные системы «Мираж». Данная автоматика, состоящая из камер, установлена на перекрестках города с интенсивным автомобильным трафиком. За 9 месяцев автоматическими контрольно-измерительными приборами зарегистрировано 5679 различных нарушений ПДД.

РУСТАМ ШАКИБАЕВ, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

— В целях повышения транспортной дисциплины, снижения ДТП и профилактики нарушений ПДД с 1 августа 2022 года в рамках проекта «Безопасный город» при поддержке акимата заключен договор на приобретение «Услуги облачного сервиса», подразумевающей аренду 30 единиц камер уличного видеонаблюдения, а также 28 аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений ПДД. На сегодня подрядчиком проводятся работы по монтажу и запуску систем.

Приборы фиксируют превышение скорости, заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, также автоматически распознают государственные номерные знаки в транспортном потоке. О старте новых аппаратно-программных комплексах жителям и гостям области сообщат заранее. Административные полицейские рекомендуют отслеживать официальные страницы УАП ДП СКО в социальных сетях Instagram и в Facebook (@police_uap_dp_sko; @alzhanov691).