24 ДТП с участием животных произошло на дорогах СК

Правоохранительные органы

20:01 4 Октября 2022

Два ДТП с участием животных произошло на дорогах области 3 октября. В Есильском районе около полуночи 42-летний водитель автомобиля марки «Audi» врезался в лошадь. Водитель уцелел, раненое животное убежало. Владелец лошади заплатит штраф за допущение вольного выпаса, также как и пастух из Аккайынского района. Там отбившаяся от табуна лошадь попала под колёса «Lexus-a». Водитель и его супруга не пострадали, животное погибло. Всего с начала года на дорогах СК зарегистрировали 24 наезда на животных.

Алишер Ашимов

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