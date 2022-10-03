Товарищество «Асыл Логистикс» выбирает технику «Claas»

Сельское хозяйство

19:04 3 Октября 2022

Товарищество «Асыл Логистикс» основано в 2018 году. Компания занимается смешанным сельским хозяйством. Что касается посевных площадей, то под пашню товарищество отводит свыше 60 тысяч гектаров земли. В этом году ТОО «Асыл Логистикс» рассчитывает получить большой урожай. Компания наладила поставку семян мАсличных культур маслоперерабатывающим компаниям Польши и Беларуси. Чувствовать себя на поле уверенно механизаторам помогает техника «Claas».

САМАТ МУКАТАЕВ, инженер по эксплуатации ТОО «Асыл Логистикс», с.Кривощеково, район Шал акына:
— В общей сложности у нас 33 комбайна «Claas». Работают, хорошо себя зарекомендовали. Все есть в наличии, собираются у нас в Петропавловске. Техника новая, сильно не ломается, механизаторы ответственные.

Если случаются поломки, то на помощь приходят специалисты сервисной службы.

САМАТ МУКАТАЕВ, инженер по эксплуатации ТОО «Асыл Логистикс», с.Кривощеково, район Шал акына:
— Все четко, там квалифицированные специалисты помогают без проблем. Вместе все обговариваем, все делаем и стараемся, чтобы все вовремя у нас было.

Сервис, который помогает обслуживать технику «Claas», работает так, что необходимые запчасти долго ждать не приходится. Таким образом, если в разгар уборочной кампании комбайн выйдет из строя, то на очень короткий срок. В товариществе стремятся к расширению и улучшению производства. В этом году компания построила и ввела в эксплуатацию механизированные зернохранилища в селах Кривощеково, Сухорабовке, Афанасьевке мощностью хранения 90 тысяч тонн.

Дарья Пышмынцева

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