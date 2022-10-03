Премьер-министр РК поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— У меня пока нет собственного жилья. 5-й год в Петропавловске я снимаю квартиру. За это время мне пришлось познакомиться с разными собственниками жилья, а также с риэлторами. Добросовестными и не очень. Несколько лет подряд не по своей вине я дважды оставалась на улице зимой, потому что собственники просили меня покинуть их квартиры. Я, как и многие другие люди, юридически подкована далеко не во всех вопросах. Вот только незнание законов еще никого не освободило от ответственности.

Та самая ответственность, о которой говорилось выше, лежит как на арендаторах, так и на квартиросъемщиках. Конечно, если между ними был заключен договор, а не обещания на словах. К слову, несколько дней назад Премьер-министр страны Алихан Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья. Это позволит избежать «неудобных ситуаций», как тем, кто снимает квартиру, так и тем, кто ее сдает.



АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через Egov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Это позволит защитить права наших граждан как с одной, так и с другой стороны.

Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации в стране. Кстати, в некоторых ее регионах, в том числе и в северном цены на аренду жилья за последний месяц резко взлетели вверх. Это хорошо прочувствовали жители областного центра.

— Цены на квартиры поднялись. Хозяйка пришла и сказала об этом. Год уже как живем, была нормальная цена. 50-60 тысяч, сейчас поднялась под сотню.

— Очень тяжело. Смотришь объявления, каждый день дороже становится. 200-300 тысяч. Хотелось бы, чтобы цена снизилась. Мы этого ждем и верим в это.