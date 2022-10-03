Полицейские поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей

Правоохранительные органы

18:30 3 Октября 2022

Уважение к старшим, преемственность, искреннее внимание. Всю последнюю неделю сентября сотрудники подразделений областной, городской и районной полиции навещали пенсионеров органов внутренних дел, интересовались делами, помогали по хозяйству, вручали продуктовые пакеты. А 30 сентября пригласили ветеранов в родные им подразделения на праздничные встречи. В областной полиции ветеранов чествовали в стенах ведомственного музея. Около 20 офицеров награждены юбилейными медалями «Қазақстан полициясына — 30 жыл», грамотами и благодарственными письмами. Поздравляя аксакалов, заместитель начальника профильного ведомства Сауле Андагулова подчеркнула, что все они являются примером и образцом, каждый воспитал не одно поколение достойных офицеров. После гостей ждала концертная программа, подготовленная вокальной группой Культурного центра департамента.

ГАЛЫМ АЛЬДИКЕНОВ, председатель совета ветеранов отдела полиции района Магжана Жумабаева:

— С 2012 года я работаю председателем ветеранской организации отдела полиции района Магжана Жумабаева. Наша должность — избираемая, а не назначаемая. В 2010 году я вышел на пенсию и после двух лет меня избрали, и я работаю по сегодняшний момент. В данный момент нас собрала ветеранская организация области нашей, большое им спасибо.

Аналогичные праздничные мероприятия прошли в районах области, а также в городском отделе полиции.

— Сергей Ваганович, с праздником Вас! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия.

Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов и председатель совета ветеранов органов внутренних дел и Нацгвардии Акан Сыздыков посетили на дому заслуженного ветерана, подполковника милиции Сергея Акопяна. Сергей Ваганович более четверти века отслужил в советской милиции. Начинал с участкового уполномоченного, но большую часть службы посвятил уголовному розыску. Пенсионер сердечно поблагодарил за оказанное внимание.

Анна Потеряева

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