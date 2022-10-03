Полицейские поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей

Уважение к старшим, преемственность, искреннее внимание. Всю последнюю неделю сентября сотрудники подразделений областной, городской и районной полиции навещали пенсионеров органов внутренних дел, интересовались делами, помогали по хозяйству, вручали продуктовые пакеты. А 30 сентября пригласили ветеранов в родные им подразделения на праздничные встречи. В областной полиции ветеранов чествовали в стенах ведомственного музея. Около 20 офицеров награждены юбилейными медалями «Қазақстан полициясына — 30 жыл», грамотами и благодарственными письмами. Поздравляя аксакалов, заместитель начальника профильного ведомства Сауле Андагулова подчеркнула, что все они являются примером и образцом, каждый воспитал не одно поколение достойных офицеров. После гостей ждала концертная программа, подготовленная вокальной группой Культурного центра департамента.

ГАЛЫМ АЛЬДИКЕНОВ, председатель совета ветеранов отдела полиции района Магжана Жумабаева: