Полицейские поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей

Уважение к старшим, преемственность, искреннее внимание. Всю последнюю неделю сентября сотрудники подразделений областной, городской и районной полиции навещали пенсионеров органов внутренних дел, интересовались делами, помогали по хозяйству, вручали продуктовые пакеты. А 30 сентября пригласили ветеранов в родные им подразделения на праздничные встречи. В областной полиции ветеранов чествовали в стенах ведомственного музея. Около 20 офицеров награждены юбилейными медалями «Қазақстан полициясына — 30 жыл», грамотами и благодарственными письмами. Поздравляя аксакалов, заместитель начальника профильного ведомства Сауле Андагулова подчеркнула, что все они являются примером и образцом, каждый воспитал не одно поколение достойных офицеров. После гостей ждала концертная программа, подготовленная вокальной группой Культурного центра департамента.
ГАЛЫМ АЛЬДИКЕНОВ, председатель совета ветеранов отдела полиции района Магжана Жумабаева:
Аналогичные праздничные мероприятия прошли в районах области, а также в городском отделе полиции.
— Сергей Ваганович, с праздником Вас! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия.
Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов и председатель совета ветеранов органов внутренних дел и Нацгвардии Акан Сыздыков посетили на дому заслуженного ветерана, подполковника милиции Сергея Акопяна. Сергей Ваганович более четверти века отслужил в советской милиции. Начинал с участкового уполномоченного, но большую часть службы посвятил уголовному розыску. Пенсионер сердечно поблагодарил за оказанное внимание.
Анна Потеряева