За последние 3 года кредитование сельского хозяйства в Казахстане увеличилось на 56% или на 140,7 млрд тенге. По данным Нацонального банка, за январь-сентябрь 2022-го оформлено займов на сумму 391,4 млрд тенге. А за аналогичный период 2019 года получено 250,7 млрд. Что касается информации в разрезе регионов, то больше всего кредитов в банках получили алматинские и костанайские сельхозтоваропроизводители. Замкнули тройку лидеров акмолинские. Следом за ними в рейтинге идут североказахстанские аграрии. Они прокредитовались в банках на сумму 21,3 млрд тенге.