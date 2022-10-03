«Комфортная школа»: Алихан Смаилов поручил избавить детей от тяжелых рюкзаков

Поручения по реализации национального проекта «Комфортная школа» дал Премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он напомнил, что президентом страны одобрены основные подходы нацпроекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тыс ученических мест. Кроме того, глава кабмина отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса. Он поручил перевести учебники в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов поручил решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом «Қазақстан халқына» отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ. Также совместно с операторами связи отметил необходимость обеспечения качественным скоростным интернетом всех школ страны.