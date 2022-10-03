ФК «Qyzyljar» сразился с алматинской командой «Kairat»

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— До начала футбольного противостояния остались считанные минуты. Сейчас на поле выйдут ФК «Qyzyljar» и алматинская команда «Kairat». Болельщики занимают места на трибунах, футболисты вот — вот выйдут на поле. Игра обещает быть интересной. Здорово то, что у нашего клуба очень мощная фанбаза.

Так фанаты встречают любимую команду. Трибуны, которые заняли болельщики «Qyzyljarа», не замолкали на протяжение всей игры. К слову, в СК футбол любят не только представители мужской половины человечества, но и девушки.

С такой поддержкой болельщиков даже самый сильный соперник может начать паниковать. Наши же игроки, напротив, постоянно чувствовали веру болельщиков, которая придавала им сил. До начала футбольного противостояния «Kairat» находился на 6-й строчке в турнирной таблице в рамках Премьер-Лиги, а игроки Qyzyljarа на 11-й. 20 минут первого тайма соперники присматривались друг к другу, искали бреши в защите, постепенно становились активнее в нападении. Футболисты «Kairatа» в нём преуспели и забили свой первый гол. Спортсмены петропавловского клуба решили быстро перехватить инициативу в свои руки, тогда гости из южной столицы занервничали и начали «распускать руки».

Интересно то, что впоследствии жёсткая игра вывела из равновесия не североказахстанских, а алматинских футболистов. В первом тайме медики забрали с поля нескольких из них. Спортсмены «Qyzyljarа» продолжали набирать игровой темп и до ухода на перерыв перед вторым таймом забили красивый гол в ворота соперника. Его автором стал футболист Элгуджа Лобжанидзе.

— Победят сегодня. Хорошо играют и те, и другие.

— Наши молоды, играют хорошо. Впечатления супер? Офигенные.

— По игре по первому тайму наши смотрятся довольно неплохо. Если реализовать все свои моменты, то добьемся успеха.

За победой во втором тайме на поле вышли обе команды. Настрой у спортсменов был решительный. Несмотря на серию атак с двух сторон, счёт на табло «застыл» и не менялся практически до конца второго тайма. Только в конце стало понятно на чьей стороне была удача.

АЛИ АЛИЕВ, главный тренер ФК «Qyzyljar»:

— По качеству игры доволен, по эмоциям тоже. К сожалению, немного потеряли концентрацию, побежали забивать, упустили самый опасный момент, игрок Жоао Пауло решил весь исход. Будем исправлять ситуацию уже в следующих играх.

Следующая игра футбольного клуба «Qyzyljar» состоится в Таразе 9 октября.