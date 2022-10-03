14 молодых специалистов пополнили штат многопрофильной детской областной больницы

Ежегодно в первый понедельник октября в мире отмечается Международный день врача. В многопрофильной детской областной больнице организовали торжественное мероприятие.

В этом году штат врачей детской больницы пополнился 14-ью молодыми специалистами. Сегодня их чествуют и выдают им сертификаты на подъемные в размере 1 млн тенге.

Среди них Адиль Тиналинов. 28-летний травматолог-ортопед только приступил к работе. Учился 10 лет сначала в Астане, затем в южной столице. Теперь вернулся в родные края.

АДИЛЬ ТИНАЛИНОВ, травматолог-ортопед многопрофильной детской областной больницы:

— Начинал я работать ещё во время учёбы. Прошел, можно сказать, всё: от санитара, операционного медбрата, в поликлинике также работал и вот, чтобы получить специальность травматолога, окончил резидентуру и теперь уже только начал работать. Детский организм в плане лечения очень благодарный. Результаты лечения очень стремительные и при этом не прощают ошибок.

Сертификат на 1 млн тенге выдаётся за счёт средств больницы. Помимо этого молодые специалисты получают подъёмные в размере 1,5 млн тенге от акимата. Всё это для привлечение молодых кадров. Сейчас больницы испытывают их дефицит.

НУРЛАН АЙМАНОВ, и.о. директора многопрофильной детской областной больницы:

— В первую очередь, острый дефицит это онкогематолог детский. У нас его порядка 3 лет не было. 2 врача пульмонолога, их очень много лет у нас не было. У нас есть заменяющая, которая сейчас к нам полностью перешла. С ней будет 3 пульмонолога опытных. Мы планируем открыть отделение пульмонологии.

После официальной части начинающие врачи приняли участие в посадке деревьев на аллее в свою честь.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «По традиции больницы каждый молодой специалист, поступая на медицинскую службу, садит саженец. В этом году аллею будут украшать 14 голубых елей. Такая добрая традиция продолжается уже 3-й год».

Высаживают деревья коллеги все вместе. Такая практика не только улучшает окружающую среду, но и укрепляет командный дух. Всего в многопрофильной детской областной больнице трудится 79 специалистов.