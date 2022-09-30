Учитель с 37-летним стажем Жанат Нугыманова рассказала о выборе своей профессии

Учитель начальных классов Жанат Нугыманова работает в средней школе № 6 имени Кожабергена жырау. В сферу образования пришла почти 40 лет назад. Выбрать дело жизни Жанат Сакеновне помогли первые учителя и родные, которые привили ей любовь к новым знаниям. Свою трудовую деятельность Жанат Нугыманова начинала в селе Боголюбово. О том времени она вспоминает с особой теплотой, а еще охотно делится простыми советами с молодыми коллегами.

ЖАНАТ НУГЫМАНОВА, учитель начальных классов СШ №6 имени Кожабергена жырау:

— Выбирая эту профессию, нужно любить детей. Видеть в них хорошие качества и помочь развивать их, вместо того, чтобы заострять внимание на недостатках. Кроме того, важно найти общий язык с родителями ваших учеников.

Первые ученики Жанат Нугымановой закончили школу и успешно трудоустроились. Есть и те, кто пошёл по стопам наставника. На своих уроках опытный педагог старается использовать как можно больше современных методик преподавания.

ЖАНАТ НУГЫМАНОВА, учитель начальных классов СШ №6 имени Кожабергена жырау:

— Сегодня время передовой науки и технологий. Поэтому учителям нельзя стоять на одном месте, важно двигаться вперед. Во всяком случае, я придерживаюсь такого принципа.

Опытный учитель в прошлом году вышла на пенсию. Сейчас по просьбам родителей Жанат Нугыманова занимается с учениками третьего класса.



— Уроки Жанат Сакеновны мне нравятся. Особенно литература.

— Жанат Сакеновна хорошо объясняет, как выполнять домашнее задание.

У Жанат Нугымановой много наград. В 2020 учитель получила почетную грамоту от министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова.