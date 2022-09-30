Торжественное собрание, посвящённое Дню учителя

В первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают педагоги. В этом году он выпал на 2 октября. В зале Дворца школьников чествовали ветеранов педагогического труда. От имени акима области тёплые слова поздравления произнес его первый заместитель Марат Тасмаганбетов. Он отметил, что приоритетной задачей для Казахстана в области образования — это повышение статуса педагога.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима области:

— Одним из важных вопросов национального масштаба является установление особого статуса педагогической профессии. Это определяется и достойными зарплатами, и современными условиями работы, и возможностями для профессионального развития. Серьезный шаг в обеспечении госгарантий по этим направлениям сделан в рамках закона о статусе педагога.

В зале учителя школ, колледжей, различных учебных центров. Заслуженных педагогов сегодня отметили благодарственными письмами, почетными грамотами акима области.

Сергей Зелепухин 41 год посвятил педагогической сфере. Обучал ребят тонкостям музыкального искусства. А в этом году вышел на заслуженный отдых.

СЕРГЕЙ ЗЕЛЕПУХИН, преподаватель колледжа искусств -специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей:

— Я работаю преподавателем по классу балалайки и домбры. Все мои выпускники кто в России, кто в Германии, некоторые здесь работают. В данный момент я являюсь руководителем русского оркестра при областной филармонии. В этом году у меня будет 38 выпуск по госэкзаменам. Пока работаем, есть силы и здоровье. Будем продолжать. Наших выпускников я вижу преемниками, что они будут продолжать наше дело. Приятно, что они работают и есть замена нам достойная.

В нашей области трудятся более 12 тысяч педагогов, 260 начали работать только в этом учебном году.