Рейд ЧС-ников по общежитиям

Перед зимним сезоном спасатели, полицейские и представители местных исполнительных органов проводят совместные рейды по общежитиям. Первый объект — пятиэтажка по ул. Интернациональной. В прошлом году там произошел крупный пожар из-за взрыва газового баллона. Были погибшие и пострадавшие. Здание со временем привели в порядок. Особое внимание жильцов — соблюдению техники безопасности. В комнате Екатерины Горенковой всё строго по правилам. На кухне стоит электроплита.

ЕКАТЕРИНА ГОРЕНКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Мы только в сентябре купили квартиру, а в феврале произошел взрыв. Из-за газовых баллонов всё. После взрыва я ходила по соседям и узнавала, чтобы у всех были плитки, потому что переживаю, у меня ребенок маленький. У нас сразу была плита, потому что я боялась. Я знаю, что такое газовый баллон, я жила в частном доме.

Огнеборцы часто приходят сюда, проводят проверки, жителям разъясняют правила пожарной безопасности.

АСКАР ЕСМАГУЛОВ, главный специалист управления пожарного контроля ДЧС:

— Принято много мер по недопущению подобных фактов. Общежития на особом контроле. Потому что они негазифицированные, и граждане часто используют газовые баллоны, что запрещено законодательством.

Обошли здесь 56 квартир. Пока никаких правонарушений не выявлено.

ЖАНАЙДАР СУЛТАНОВ, методист отдела жилищной инспекции г.Петропавловска:

— В домах выше двух этажей не допускается использование газового баллона. Инспекция может проводить проверку только в случае поступления жалобы. Нарушение будет наказываться штрафом. В первый раз предусмотрено наказание в размере 7 МРП, а в случае рецидива — до 10 МРП.

Такие разъяснительно-профилактические мероприятия проводятся на ежедневной основе.