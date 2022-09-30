Бег, прыжки в длину, плавание, стрельба из пневматического оружия. В Петропавловске проходят областные соревнования по тестам Первого президента. Проходят состязания 3 дня. Участвуют 70 человек в 6-ти возрастных категориях от 18 до 60-ти лет и старше. Один из ветеранов соревнований — Василий Подмогильный.

ВАСИЛИЙ ПОДМОГИЛЬНЫЙ, житель с.Карагуга, р-н М.Жумабаева:

— Многоборьем занимаюсь уже много лет. Где-то еще с 10 класса у меня началось получаться, и я решил посвятить себя спорту. После армии окончил интитут физической культуры и работаю сейчас до сих пор преподавателем физической культуры. Сам занимаюсь и детей учу. Мы ездим на чемпионат Казахстана, выигрываем. Физическая форма помогает в домашних делах, во всем, и в работе она помогает. Я могу до сих пор детям показать всё, что им по программе положено.

РУСЛАН КОЖАЕВ, главный судья соревнований:

— В тесты Первого Президента у нас входят такие виды: стрельба из оружия пневматического, прыжок в длину с места, силовая гимнастика. Мужчины подтягиваются, а женщины делают упражнения на пресс. Бег 1000 метров и спринт, и плавание. По итогам данных соревнований мы будем комплектовать сборную региона для участия в чемпионате Казахстана, который пройдет в середине октября в Алматы.