На заседании областного общественного совета обсудили земельные вопросы

30 сентября в областном маслихате состоялось заседание общественного совета, где рассмотрели несколько вопросов. Но, основное внимание в этот раз уделили проблемам, связанным с земельным фондом региона. Согласно данным руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, последний космический мониторинг от первого июля выявил 775 тыс га неиспользуемых земель. Из них 329 тыс га пашни, а оставшаяся территория представляет собой простаивающие пастбища.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В целях устранения нарушений земельного законодательства совместно с департаментом по управлению земельными ресурсами проведены работы по вовлечению сельхозземель в сельскохозяйственный оборот на общей площади 252,5 тыс га. В том числе возвращено неиспользуемых земель в государственную собственность 202,3 тыс га. В работе департамента по управлению земельными ресурсами СКО находится 342 тыс га.

И это притом, что население области остро нуждается в землях для выпаса скота. Потребность пастбищ в регионе на сегодня составляет почти 550 тыс га. Мейрам Мендыбаев рассказал, что через суд населению могут вернуться почти 18 тысяч гектаров земли, выданной с нарушениями соответствующего законодательства. По этому вопросу на рассмотрение в суде сейчас находится 71 исковое заявление. Следующим с докладом выступил руководитель областного управления земельной инспекции. Бакитжан Бекиш рассказал о работе межведомственной подгруппы, созданной по распоряжению главы региона. Ее эксперты тоже курируют вопросы изъятия неиспользуемых земель и выданных с нарушением закона.

БАКИТЖАН БЕКИШ, руководитель управления земельной инспекции СКО:

— За истекший период проведено 88 проверок на общей площади 445 тыс га. По результатам выявлено 67 нарушений на площади 317,5 тыс га. 9 хозяйств устранили нарушения после вручения предписания на площади 50,3 тыс га. Не выявлено 19 нарушений на площади 122 тыс га. Выдано 67 предписаний об устранении нарушений, которые направлены в департамент государственных доходов для применения увеличенной в 20 раз ставки налога.

У Павла Афанасьева возник вопрос в адрес руководителя областного управления земельной инспекции. Член общественного совета попросил, чтобы Бакитжан Бекиш прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в селе Бесколь. Произошедшее вызвало большой общественный резонанс.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного общественного совета:

— Как вы можете прокомментировать этот вопрос? Насколько законны были действия собственника? Насколько законны действия власти, которая предоставила в 2007 году этот участок.

БАКИТЖАН БЕКИШ, руководитель управления земельной инспекции СКО:

— Данный земельный участок находится в частной собственности и к нам на проверку не поступало обращений, чтобы проверить законность или не законность действий.

Бакитжан Бекиш добавил, что вопрос вырубки деревьев не входит в компетенцию областного управления земельной инспекции.