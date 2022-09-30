Интернет-мошенника — бывшего банковского работника осудили за хищение средств

Двоих жителей Алматы 25-ти и 30-ти лет осудили в СКО за интернет-мошенничество. В сентябре прошлого года на их уловки попалась жительница г.Петропавловска. Отдала аферистам она более 8,5 млн тенге. Схема самая распространенная — звонок из банка со словами «на вас оформили кредит». Чтобы якобы предотвратить утечку денег, злоумышленники уговаривают жертву взять кредиты и перевести деньги на другой счёт. Североказахстанские оперативники совместно с алматинскими вычислили группу лиц, причастных к данному преступлению. Один из мошенников — бывший банковский работник. Он хорошо разбирается в финансовых технологиях и конвертировал денежные средства в выгодные активы. Старшему из подсудимых назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Его подельника приговорили к 3,5 годам заключения. За 8 месяцев по схеме «звонок из банка» в СКО зафиксировано 107 фактов интернет-мошенничеств.