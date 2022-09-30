1 октября — Международный день пожилых людей

В областной филармонии им. Акана серi прошел концерт, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей. Атмосфера в зале довольно тёплая и энергичная. Представителей старшего поколения поздравил аким города Руслан Анбаев.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска:

— «Уважаемые наши ветераны, люди старшего поколения! От всей души и чистого сердца хотел бы поздравить Вас с Международным днём пожилых людей, с началом месячника поддержки пожилых людей и людей с инвалидностью. В нашем городе проживают около 44-х тысяч пенсионеров и 10 тысяч людей с ограниченными возможностями. К сожалению, среди них есть 500 одинокопроживающих. В связи с этим в течение месяца акиматом города будет проведено порядка 40 поздравительных мероприятий. Также молодёжь города запланировала еженедельное оказание адресно-социальной помощи».

В торжественной обстановке здесь отметили тех, кто, не покладая рук, трудился на благо развития областного центра. Среди них — Рауза Сартаева. На заслуженный отдых она ушла в 2013-м году. Почти 40 лет женщина проработала в сфере финансов: от инспектора по бюджету до руководителя отдела областного финансового контроля.

РАУЗА САРТАЕВА, ветеран труда:

— «Я благодарна судьбе, что работала в финансовой системе. Мне не было 18 лет, когда начала работать в финансовой системе. Начинала работу скромно. Получала награды, медали. Я благодарна Правительству, что мой труд оценили в этой нелёгкой финансовой работе. Очень приятно, что нам уделили внимание. Мы не забыты».

На сегодня в области проживают более 100 тысяч пенсионеров. 43 тыс из них — в Петропавловске.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— «Сегодня большая часть пришла на концерт. Мы волновались. Городской акимат оказал большую помощь в проведении этого мероприятия. Мы рады, что приветствуем здесь всех наших ветеранов».

Их вниманию представили яркую концертную программу.