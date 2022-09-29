Североказахстанцы заготовили 202 тысячи тонн угля

Общество, ЖКХ

20:56 29 Сентября 2022

Так тупик ИП «Жан» выглядел больше двух недель назад. На заезде была большая вереница из машин. Чтобы не создавать на загрузке твердого топлива лишний ажиотаж, грузовой транспорт пускали небольшими партиями. Правда, ситуацию это не сильно спасало. А это тот же тупик уже 29 сентября. В ожидании угля машины стояли не дольше 10-15 минут.

БАКЫТЖАН ТУРМУХАНБЕТОВ, руководитель ИП «Жан»:
— Никаких проблем нет с углем. Он стабильно идет, ажиотаж утих. Сейчас организации берут, из района приезжают с прицепом, мы по 10 тонн даем, сейчас по 7 тонн в данный момент. У нас 150 вагонов уже прибыло на сентябрь месяц. Еще на октябрь месяц будет 200 вагонов.

Один из четырех городских тупиков предлагает клиентам уголь марки «Шубарколь». За тонну такого топлива здесь просят 14900 тенге. По области цены на твердое топливо в зависимости от марки варьируются от 10 до 17 тысяч тенге за тонну. Кстати, на недавно прошедшем заседании акимата Кумар Аксакалов поднял вопрос стоимости доставки угля.


КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— Есть факты, когда те, кто занимается транспортировкой, хотят накрутить стоимость. Это мы видим, поэтому люди должны быть оповещены, что только в пределах этой цены можно покупать. А все остальное — это «хотелки» частников

За ценами на уголь и его доставку следят специалисты управления энергетики и ЖКХ. Держат на своем контроле эти вопросы и акимы районов. Всего на территории Северо-Казахстанской области функционируют 32 угольных тупика. По данным на 29 сентября запас твердого топлива на них составляет 30 тысяч тонн.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:
— В настоящее время в пути до Петропавловска находятся 12 вагонов угля «Каражыра» и 23 вагона «Шубарколь». У нас утверждены планы по дополнительной отгрузке шубаркольского угля в объеме 225 вагонов, что обеспечит потребность населения региона. В этом году, зная объемы, которые поступают на тупики и объемы, которые реализованы, мы выводим процент приобретения угля населением.Напомню, по области потребность в твёрдом топливе составляет 419 тысяч тонн. Из них на сегодня заготовлено 202 тысячи или 48%.

Дарья Пышмынцева

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