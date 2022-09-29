В СКО за «ложный терроризм» осудили троих человек

Полицейские напоминают жителям региона об ответственности за «телефонный терроризм». Соответствующая санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере чуть более 15 тысяч тенге до лишения свободы на срок до 5 лет. К примеру, в настоящее время в местах лишения свободы отбывает наказание 39-летний житель Петропавловска. 14 февраля после ссоры с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашёл в подъезд дома по ул. Заводской и позвонил на канал «102». Мужчина сообщил, что при себе имеет бомбу. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции взрывного устройства не обнаружили. Злоумышленника приговорили к 1 году лишения свободы. Это не единственный подобный случай. Всего с начала года в области зарегистрировано 7 фактов ложного терроризма. Осудили троих человек.