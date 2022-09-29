В Петропавловске прошёл семинар-практикум для поваров

Накануне профессионального праздника учителей в Петропавловске прошёл областной семинар-практикум для специалистов в сфере общепита. В нём приняли участие преподаватели специальных дисциплин — люди, чья задача — готовить профессионалов в сфере общепита.



РОЗА САРКЕН, директор Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Цель — это популяризация профессии, востребованных на сегодняшний день. Особенно в нашем регионе. Какие-то новые подходы сегодня узнают, технологии приготовления блюд, и, естественно, они будут передавать свои знания, готовить ребят.

Махаббат Адылова -преподаватель Агротехнического колледжа в с. Саумалколь. Более семи лет она работала в кондитерском цеху, а сегодня обучает студентов поварскому делу. Отмечает, что профессия повара актуальна как никогда: растёт количество предприятий, и, как следствие, есть необходимость в новых кадрах.

МАХАББАТ АДЫЛОВА, преподаватель специальных дисциплин Агротехнического колледжа, Айыртауский район:

— Узнали очень много нового. Хотела бы, чтобы такие семинары проводились чаще. Здесь у нас есть возможность обменяться опытом с коллегами, посмотреть работу других поваров, которые работают на производстве. Так как мы больше по теории, нам это гораздо интереснее.

Для участников семинара провели мастер-класс по приготовлению национальных казахских блюд. К слову сказать, в нашей области поварскому делу обучают в 12 колледжах более 3 тысяч студентов.