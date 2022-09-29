28 сентября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. Оно началось с обсуждения вопросов, связанных с разработкой национальных проектов. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов выступил и детальнее рассказал о проекте «Комфортная школа». Он позволит системно решить проблемы нехватки ученических мест и построить школы нового формата на 800 тысяч учащихся. Причем речь идет об учебных заведениях с полным оснащением предметными кабинетами и лабораториями, с раздельными блоками для учащихся начального и старшего звеньев. Предполагается, что по такому же принципу в школах будут размещать спортивные залы. По достоинству оценят учащиеся универсальные мастерские и студии для трудового обучения. Глава государства отметил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.





Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта должна быть на особом контроле, как Правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению. Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому поддерживаю предложение по закреплению персональной ответственности акимов регионов.