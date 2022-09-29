Из-за кариеса чуть не лишился жизни 47-летний житель района М. Жумабаева

Кариес стал угрозой для жизни 47-летнего жителя района М. Жумабаева. Долгое время он не посещал кабинет стоматолога, и обычный кариес приобрел осложнения. У мужчины болела и опухла нижняя челюсть. 5 дней занимался самолечением, пока не попал в отделение реанимации.

ЕРНАЗАР АДИЛЬШИН, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной городской больницы:

— Было произведено оперативное лечение. Это вскрытие флегмоны на полости рта. Так как затеки были и на шею, произвели вскрытие флегмоны шеи. После дообследования было принято решение о проведении торакатемии. Был выставлен диагноз — медиастинит. Это очень грозное осложнение, которое является угрозой для жизни пациента.

Провел в больнице мужчина почти месяц. Половину этого времени находился в отделении реанимации и интенсивной терапии.

ЕРНАЗАР АДИЛЬШИН, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной городской больницы:

— Пациенты обращаются к нам с такими осложнениями в основном в межсезонье — весной и осенью, когда идёт обострение хронических заболеваний. В этом году до сентября у нас уже было 2 летальных случая. В прошлом году, к счастью, летальных случаев не было.

На данный момент мужчину выписали и направили на амбулаторное лечение.