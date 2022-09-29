Двусторонний меморандум заключили Нацгвардия РК и Университет Узбекистана

«Совершенствование военного образования в современных условиях: обмен опытом, реалии и перспективы». Под таким названием в областной библиотеке прошла международная научно-практическая конференция. Организовали мероприятие в рамках сотрудничества между Академией НГ РК и Университетом общественной безопасности Узбекистана.

САВЕРДИН ИМИРОВ, секретарь военного совета Национальной гвардии РК:

— Основной вопрос, который выносится на обсуждение, — дальнейшее совершенствование подготовки военных кадров, исходя из опыта и перспектив. Поэтому я полагаю, что сегодня состоится детальный разговор о тех проблемах, об опыте решения вопросов, о подготовке боевых кадров, и, конечно, пути решения и совершенствования образовательной системы.

Глава государства, выступая в январе текущего года, отметил необходимость модернизации структуры и состава Вооруженных сил, других войск и воинских формирований с учетом актуальных угроз военной безопасности. Тогда минобороны поручило пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск. В целях подготовки квалифицированных военных преподавателей на местах заключены двусторонние меморандумы. На связи онлайн с участниками конференции находились представители российских и белорусских вузов.

АКМАРАЛ САРКЕНҚЫЗЫ, начальник кафедры языковой подготовки Академии Национальной гвардии РК:

— Основная цель меморандума с Республикой Узбекистан — обмен опытом, обучение в магистратуре и участие в международных конференциях. Кроме того, ознакомление с процессом преподавания и учебно-методической работой. Мы уверены, что это сотрудничество принесет свои плоды.

В этом году Академии Нацгвардии РК исполнилось 25 лет назад. За это время она направила в войска более 4 тысяч выпускников, почти 300 из них окончили учебное заведение с отличием, 49 выпускников с нагрудным знаком.