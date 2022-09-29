15 дел незаконно возбудили в отношении субъектов бизнеса

Правоохранительные органы, Бизнес и экономика

20:59 29 Сентября 2022

В областном акимате прошёл «Единый день отчёта» органов контроля и надзора перед бизнесом. В этой сфере в региональной прокуратуре провели большую работу. В 2022-м году внесли более 50 актов надзора, к административной отвественности привлекли 32 должностных лица. По словам начальника управления прокуратуры области Жаслана Смагулова, за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность к ответственности привлекли 4 должностных лица, взыскали порядка 230 млн тенге.

ЖАСЛАН СМАГУЛОВ, начальник управления прокуратуры СКО
— «По актам надзора прекращено 15 незаконно возбужденных дел в отношении субъектов бизнеса. 7 дел приходится на ДП и 8 — на ветконтроль. В целом, по всем мерам реагирования восстановлено 1097 прав бизнеса. На территории СКО действует мобильная группа, которая оперативно рассматривает вопросы и анализирует системные проблемы бизнеса».

Алишер Ашимов

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