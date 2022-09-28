Руслан Анбаев рассказал о развитии Петропавловска и выслушал вопросы горожан

Аким города Руслан Анбаев рассказал о развитии Петропавловска за 8 месяцев и ответил на вопросы жителей областного центра. В нем практически каждый год появляются новые многоэтажки. Сейчас их строительство ведется на 46 площадках.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Есть проект по развитию микрорайона «Южный». Было четкое поручение акима области по поводу того, что сначала нужно будет проводить коммуникации. В дальнейшем уже очередникам раздавать квартиры.

Рассказал градоначальник и о реализации программы модернизации ЖКХ. С ее помощью в Петропавловске в этом году приведут в порядок 19 многоэтажек. В трех заменят лифты, в 16-ти — кровлю.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Я бы хотел обратиться к вам с таким предложением. Чтобы проводить модернизацию, я думаю, будет правильно, если мы будем учитывать мнение каждого жильца этого дома. На начальном этапе я уже обращался к председателям ОСИ, КСК по поводу того, что 8:30 от начала разработки проекта и плоть до приема акта работ, чтобы все — таки принимали жильцы. Без вашего одобрения 8:51 я не один тенге подписывать не буду.

Кроме того, по мнению Руслана Анбаева, петропавловцы должны участвовать в приемке работ по благоустройству городских дворов. Следить за тем, как и какие площадки или тренажёры им устанавливают подрядчики и своевременно реагировать, если те действуют халатно. Аким города во время отчета поднимал вопрос, связанный со стихийными свалками. Они очень сильно беспокоят 71-летнего Кайрата Файзулина.

КАЙРАТ ФАЙЗУЛИН, житель г.Петропавловска:

— Город у нас до сих пор грязный. Это не от акима зависит, а от самих жителей. Кто мусорит? Мы мусорим.

Вот только на эту проблему обращают внимание далеко не все жители областного центра.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— У нас порядка 22 тыс абонентов, у которых не имеется договоров на вывоз ТБО. 1:18 Я уже хотел сделать подворовой обход в микрорайоне «Береке», там где есть индивидуальные жилые массивы по поводу того, чтобы люди заключали все — таки договоры. Я хотел бы обратиться в большей степени к вам с определенным призывом. Давайте все-таки с уважением относиться к нашим коммунальным службам.

Платить по счетам за вывоз мусора тоже готовы далеко не все горожане, отметил Руслан Анбаев. Он добавил, что общая задолжность по этому виду коммунальных услуг по Петропавловску достигла 28 млн тенге.