Снизить пенсионный возраст просят жители района Шал акына

Информационно-разъяснительную работу проводит мобильная группа министерства труда и социальной защиты населения РК. Активисты поясняют основные направления Послания Президента и Социального кодекса. Свой рабочий визит в СКО они начали с посещения района Шал акына.

Какие программы сейчас действуют для молодежи и в целом для населения, какие нововведения ожидаются и уже начинают действовать, — об этом шла речь на встрече.

АЛИМЖАН БЕКМАГАМБЕТОВ, заместитель генерального директора Республиканского научно-исследовательского института министерства труда и социальной защиты населения РК:

— Нужно отметить, что сегодня ключевыми новшествами являются новая политика занятости, новая миграционная политика. Также политика, связанная с развитием проактивных услуг, в частности внедрение «Цифровой карты семьи». С одной стороны она является электронным осведомителем граждан о том, на какие виды соцгарантий они имеют право. С другой стороны, это проактивное оказание услуг. Без того, чтобы люди сами собирали заявления, ходили с ним в соответствующие инстанции.

Много вопросов представителям министерства задавали жители с.Мерген. Больше всего сельчан волнует пенсионный возраст.

Женщины жалуются, что в возрасте 50-60 лет работать становится трудно. Появляются проблемы со здоровьем, а на лечение не хватает времени.

— Потому что начали постепенно поднимать пенсионный возраст с 2018 года. Это прошло 5 лет. За это время по Казахстану 300 тысяч женщин вышли на пенсию по новому возрастному значению. По нашей области 9 тысяч женщин. Если сейчас сделать 58 лет, эти 300 тысяч женщин спросят, почему так. Мы, получается, их права нарушим. И также перерасчет их пенсии уже сделать невозможно.

Данный вопрос обещают поднять снова. Эти же темы обсуждали на встрече с жителями Тимирязевского района.

В программе визита также встречи с населением Аккайынского и Уалихановского районов. Всего мобильная группа министерства пробудет в области 3 дня.