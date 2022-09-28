Представители фонда «Самрук-Казына» приехали в Петропавловск

Общество

20:07 28 Сентября 2022

В Петропавловске прошла встреча представителей фонда «Самрук-Казына» с местной общественностью. Главная цель — рассказать слушателям о ходе реализации программы приватизации и IPO. По словам представителей фонда, 8 крупных активов АО «Самрук-Казына» планируют частично вывести до 2025-го года посредством первичного публичного предложения.

КАНАТ АБДРАХМАНОВ, представитель АО «Самрук-Казына»:
— «IPO — это открытая площадка, где любой желающий может принять участие в приватизации, то есть, это большой шанс стать инвестором. Эта программа реализуется по поручению Президента и позволит в скором времени передать в конкурентную среду крупные государственные активы».

АЛМАС ЕРЖАН:
— » Я считаю, что нам надо развиваться во всех направлениях и быть в курсе всех экономических и финансовых изменений. Сегодня важно знать цифровую грамотность».

Алишер Ашимов

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