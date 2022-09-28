Пожарные провели учения в одной из школ Петропавловска

На территории городской средней школы №25 имени Алихана Бокейханова развернулись пожарно-тактические учения. Задействовали в них весь городской гарнизон службы пожаротушения.

НУРЛАН НУКИШЕВ, начальник службы пожаротушения ДЧС СКО:

— Таких типовых школ у нас имеется три по городу. Данные учения проводились в рамках ознакомления личного состава с объектом. Также для отработки тактических навыков личного состава. У нас есть свои нормативы. Каждая часть расположена у нас на разном расстоянии от данного объекта. Но в нормативное время все подразделения уложились.

Условный пожар ликвидировали за 30 минут. По сценарию из-за сильного задымления на некоторых этажах оставалось четверо учащихся и несколько сотрудников. Выбраться из здания им помогли спасатели. Свою часть работы выполнила администрация учебного заведения. Основная часть учащихся, преподаватели и другие работники школы покинули здание до приезда огнеборцев.

ЖАДЫРА ЗУЛКАРНАЕВА, заместитель директора СШ № 25 им.Алихана Бокейханова:

— В каждом кабинете есть огнетушители, аптечки, на этажах висят планы эвакуации из здания школы. Она состоит из трех блоков, в каждом есть по несколько выходов. Ребята знают, как вести себя в подобных ситуациях, потому что мы часто говорим с ними об этом.

В пожарно-тактических учениях задействовали 8 единиц техники и больше полусотни человек личного состава.