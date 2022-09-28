Кумар Аксакалов отчитался перед депутатами областного маслихата

Власть

20:22 28 Сентября 2022

Кумар Аксакалов отчитался перед депутатами областного маслихата. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области за прошедшие 8 месяцев. Ощутимый рост произошел в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и других сферах. В регионе продолжается строительство 17 МТФ. Из них до конца года введут в эксплуатацию 8. Каждая такая ферма позволяет создать в регионе около 40 постоянных рабочих мест. Всего же по области с начала 2022 года их создали почти 9 тысяч.

Дарья Пышмынцева

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