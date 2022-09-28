Более 100 тысяч пенсионеров живут в СКО

1 октября в Казахстане — Международный день пожилых людей. Это дань уважения и почитания, знак признания заслуг старшего поколения за вклад в развитие и становление государства. В этот день необходимо не только уделять внимание людям преклонного возраста, но и прислушиваться к их проблемам.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— «Очень много делается для того, чтобы наши пенсионеры чувствовали себя благополучно, жили под мирным небом и в достатке. Но, в тоже время, есть определённые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. О них мы не должны забывать, поэтому у нас этот день в республике отмечается широко. У нас в области под председательством первого замакима СКО состоялся оргкомитет, где было принято решение о проведении месячника благотворительности».

В СК проживают более 100 тысяч пенсионеров. Из них 43 тысячи — в Петропавловске. Сегодня главная проблема пожилых — минимальная пенсия, это 60 тысяч тенге. Её получают около 4-х тысяч людей преклонного возраста. По словам председателя городского совета ветеранов, это очень мало.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— «Нельзя забывать о том, что у нас есть люди, которые из-за недостатка трудового стажа получают также минимальную пенсию. Это тоже определённая часть людей, которых мы должны окружить заботой. Есть у нас ветераны ВОВ, которым мы обязаны и должны. Благодаря им пришла победа. Не должны забывать о тружениках тыла. Они маленькими, не покладая рук, работали в годы войны».

Накануне Дня пожилых людей в области проводят целый ряд мероприятий. Это и творческие вечера, и благотворительные акции. 30 сентября во Дворце молодёжи состоится праздничный концерт .