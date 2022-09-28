50 мешков с ценным рачком Artemia salina нашли у браконьеров в СКО

В Жамбылском районе пресекли незаконную добычу ценного природного ресурса — рачка Artemia salina. Экипаж мобильной группы сотрудников полиции работал в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Астық». На солёном озере возле с. Сенжарки стражи порядка заметили автомобили «Audi», «Lexus» и «ГАЗель».

— Талгат, нахожусь вблизи села Сенжарка… на солёном озере. Да, добывают «артемия». Опергруппу сюда.

В кузове грузовика полицейские обнаружили 40 мешков с песком и, предположительно, цистами рачка Artemia salina. Ещё 10 мешков находились в багажнике внедорожника. По подозрению в незаконной добыче задержали 9 жителей Петропавловска и районов. Разрешительных документов на добычу рачка у них не было. Этот рачок востребован в фармацевтике и косметологии, пользуется спросом на «чёрном рынке». Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Назначены экспертизы.