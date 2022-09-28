50 мешков с ценным рачком Artemia salina нашли у браконьеров в СКО

Правоохранительные органы

20:13 28 Сентября 2022

В Жамбылском районе пресекли незаконную добычу ценного природного ресурса — рачка Artemia salina. Экипаж мобильной группы сотрудников полиции работал в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Астық». На солёном озере возле с. Сенжарки стражи порядка заметили автомобили «Audi», «Lexus» и «ГАЗель».

— Талгат, нахожусь вблизи села Сенжарка… на солёном озере. Да, добывают «артемия». Опергруппу сюда.

В кузове грузовика полицейские обнаружили 40 мешков с песком и, предположительно, цистами рачка Artemia salina. Ещё 10 мешков находились в багажнике внедорожника. По подозрению в незаконной добыче задержали 9 жителей Петропавловска и районов. Разрешительных документов на добычу рачка у них не было. Этот рачок востребован в фармацевтике и косметологии, пользуется спросом на «чёрном рынке». Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Назначены экспертизы.

АСХАТ КОЖАБАЕВ, старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО:
— По данному факту проводится досудебное расследование. Сумма ущерба, нанесённого природе региона, будет установлена после проведения необходимых экспертиз. Как правило, в случаях с рачком Артемия салина, ущерб исчисляется миллионами тенге.

В нынешнем году это первый в области случай незаконной добычи ценного рачка.

Анна Потеряева

Читайте также

Квест-тренинги под открытым небом провели полицейские психологи для 400 коллег
Двое аферистов по одной схеме обманули 23 жителей СКО
Запрещённую литературу пытались провести через границу РК
Мать с младенцем разыскали полицейские СКО
С начала учебного года полицейские Петропавловска 13 раз ночью задерживали подростков
Факты незаконного трудоустройства иностранцев выявили полицейские СКО
С начала года в СКО зарегистрировано 26 ДТП с участием детей
37 уголовных преступников разыскали полицейские СКО с начала года
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Петропавловске
448 интернет-мошенничеств произошло в СКО
С начала года в Петропавловске 16 человек лишили родительских прав
Полицейские СКО определили гражданскую принадлежность 39 человек с начала года