Литературный вечер в честь 125-летия Мухтара Ауэзова

28 сентября исполняется 125 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова. В честь юбилея известного драматурга организовали литературный вечер под названием «Великий народный писатель». Началось мероприятие со звучной мелодии добры. Выступает солист областной филармонии им. Акана Сери.

Участие в вечере приняли учителя, ученики и студенты, писатели. Жазира Кокбас выступит с докладом об известном земляке.

ЖАЗИРА КОКБАС, преподаватель казахского языка и литературы Kozybayev University:

— «Доклад называется «Созвучие в творчестве Абая и Мухтара Ауэзова». Известный ученый Турсын Журтбай говорит, что мы не можем отделить Ауэзова от Абая, Абая от Ауэзова. Я взяла это за основу своего материала и расскажу о связи в творчестве двух талантливых личностей».

Свою творческую деятельность писатель начал в 1917 году с написания пьесы «Енлик-Кебек». Мировое признание получил за свой четырехтомный роман «Путь Абая». Это произведение было переведено на многие языки мира и вошло в «библиотеку мировой литературы».

АЙНАГУЛ СЕКРЕНОВА, руководитель отдела национальной и зарубежной литературы областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— С 6 лет он вырос, заучивая стихи Абая. Жил по соседству с селом Абай. Ауэзов воспитывался дедом. Участвовал в экспедиции в Семипалатинском крае.

Такие мероприятия в библиотеке проводят нередко. В преддверии юбилея Мухтара Ауэзова подготовили различные выставки и многое другое.

ДИНАРА КАРАТАЕВА, методист областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— В отделах обслуживания у нас оформлены книжные выставки, где представлен разнообразный материал. Это и энциклопедии, и биографические справочники, и художественная литература, а также литература о самом писателе.

Проводят такие мероприятия для знакомства с жизнью, творчеством, наследием писателя. Стараются привлечь именно молодое поколение и взрастить в них любовь к национальной литературе.