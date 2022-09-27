Квест-тренинги под открытым небом провели полицейские психологи для 400 коллег

Правоохранительные органы

20:24 27 Сентября 2022

Серию квест-тренингов провели инспекторы-психологи департамента полиции для личного состава областного и городского ведомств. Оперативники, следователи, криминалисты — сотрудники всех ведущих подразделений в течение недели участвовали в занятиях, проведенных в полевых условиях.
Задача тренингов — подготовка к действиям в экстремальных, внештатных ситуациях, сплочение, обучение работе в команде, а также развитие психологической выносливости.

САУЛЕ АНДАГУЛОВА, заместитель начальника ДП СКО:

— Основная цель таких мероприятий — не только обучение личного состава принятию оперативных решений, но и обучение работе в команде, сплочение. Кроме того, я считаю очень важным, что в критических ситуациях — очень важно «чувство локтя», взаимподдержку, взаимовыручку. На формирование таких качеств, а также на профилактику профессиональной деформации направлены такие психологические занятия.

Служба в современной полиции требует полной отдачи, стрессоустойчивости и готовности к вызовам 24/7. Большую часть всех служебных задач людям в погонах необходимо выполнять в составе подразделения, командой. Развитию этих навыков и посвятили квест-тренинги. Вместо кабинетов и спортзалов инспекторы-психологи собрали личный состав в окрестностях лыжной базы пригородного поселка Борки.

ЗАРИНА ПОПОВА, оперуполномоченный управления по противодействия наркопреступности ДП СКО: — Очень важно проводить такие мероприятия среди сотрудников полиции и не только сотрудников полиции, но и среди коллективов, которые работают вместе. Во-первых, это психологическая разгурзка, во-вторых, это приобщение к спорту, к ЗОЖ. Получили массу эмоций, спасибо руководству, что организовывают такие мероприятия.

Всего охватили квест-тренингами более 400 полицейских.

Анна Потеряева

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