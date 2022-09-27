Квест-тренинги под открытым небом провели полицейские психологи для 400 коллег

Серию квест-тренингов провели инспекторы-психологи департамента полиции для личного состава областного и городского ведомств. Оперативники, следователи, криминалисты — сотрудники всех ведущих подразделений в течение недели участвовали в занятиях, проведенных в полевых условиях. Задача тренингов — подготовка к действиям в экстремальных, внештатных ситуациях, сплочение, обучение работе в команде, а также развитие психологической выносливости.

Служба в современной полиции требует полной отдачи, стрессоустойчивости и готовности к вызовам 24/7. Большую часть всех служебных задач людям в погонах необходимо выполнять в составе подразделения, командой. Развитию этих навыков и посвятили квест-тренинги. Вместо кабинетов и спортзалов инспекторы-психологи собрали личный состав в окрестностях лыжной базы пригородного поселка Борки.

ЗАРИНА ПОПОВА, оперуполномоченный управления по противодействия наркопреступности ДП СКО: — Очень важно проводить такие мероприятия среди сотрудников полиции и не только сотрудников полиции, но и среди коллективов, которые работают вместе. Во-первых, это психологическая разгурзка, во-вторых, это приобщение к спорту, к ЗОЖ. Получили массу эмоций, спасибо руководству, что организовывают такие мероприятия.

Всего охватили квест-тренингами более 400 полицейских.