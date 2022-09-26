Осенний призыв в СКО

В Северо-Казахстанской области проводится осенняя призывная кампания. Она стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря включительно. Что касается наряда на этот призыв, то он составляет 600 человек. В прошлом году аналогичная кампания в северном регионе происходила со срывами, рассказал начальник областного департамента по делам обороны Азамат Айдабулов.

АЗАМАТ АЙДАБУЛОВ, начальник департамента по делам обороны СКО:

— Наши молодые ребята по своим медицинским характеристикам не подходили, не прошли медицинскую комиссию. Потом мы выровняли ситуацию весенней призывной кампанией.

За весенний призыв удалось отправить на службу 700 североказахстанцев. С начала осенней кампании по распределению в части других областей отправились 40 человек. В настоящий момент происходит комплектование служащих в пограничные войска КНБ. 27 числа в Абайскую область отправятся 15 парней. А завершится осенний призыв набором в национальную гвардию РК.

АЗАМАТ АЙДАБУЛОВ, начальник департамента по делам обороны СКО:

— Мы уже не проводим рейдовые мероприятия, не создаем социальное напряжение. Сейчас идет разъяснительная, информационная работа. Сейчас идет цифровизация, каждый гражданин РК оцифрован. Сейчас мы делаем сверки с миграционной полицией. Помимо этого есть у нас и другие мероприятия, выявляем, находим. Штрафы есть, но мы с каждым призывником индивидуально работаем, меняем его мнение. Говорим про любовь к Родине, патриотизм. Сейчас мы не бежим за статистикой, мы идем за качеством.

На весь период осенней призывной кампании в области работают 14 сборных пунктов. По словам начальника регионального департамента по делам обороны, они обеспечены всем необходимым. Кроме того…

АЗАМАТ АЙДАБУЛОВ, начальник департамента по делам обороны СКО:

— На сегодня руководством министрества обороны и образования совместно с ведущими вузами во всех регионах страны реализуется проект, направленный на повышение мотивации для прохождения срочной воинской службы. В частности достигнута договренность о том, что казахстанцы, отличившиеся на срочной воинской службе, смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. Отслужившие юноши могут расчитывать на особые условия обучения и выбирать бесплатный формат.

Пользуется спросом у североказахстанцев в возрасте от 24 до 29 лет альтернативная армия. Для службы в ней, которая длится 40 дней, необходимо заплатить 265 тысяч тенге.

Дарья Пышмынцева