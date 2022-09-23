Приишимская врачебная амбулатория обслуживает свыше 1,5 тысяч жителей района Шал акына

Приишимская врачебная амбулатория в селе Повозочном района Шал акына обслуживает чуть больше полутора тысяч человек. Речь идет о жителях 5 сел: Отраколь, Минеевка, Бирлик, Кенес и Жанаталап. Два раза в неделю врачи выезжают к сельчанам, чтобы оказать им необходимую медицинскую помощь. 60-летней Тендык Абильдиной она понадобилась совсем недавно. Женщину беспокоит высокое давление.

ТЕНДЫК АБИЛЬДИНА, жительница с.Повозочного, района Шал акына:

— Все очень внимательные и заботливые. Ничего плохого про амбулаторию сказать не могу. Специалисты здесь грамотные. С их помощью мне стало гораздо лучше.

Эту амбулаторию больше полувека тому назад построили студенты Ростовского государственного медицинского института. Капитальный ремонт здесь проводился в несколько этапов в 2009-2010 годах. Вложили тогда почти 11 млн тенге из областного бюджета. Обновили кровлю, систему отопления, поставили пластиковые окна, построили котельную. В этом году здесь провели текущий ремонт. Помогло местное сельхозформирование.

КУНАРБАЙ БАЙЗАКОВ,старший врач Приишимской врачебной амбулатории, с.Повозочное, район Шал акына:

— Луговой Николай Александрович, который ТОО «Агросевер» держит, постоянно нам помогает. Он большой чан для хранения воды в котельную поставил. Когда дров не хватает, помогает, когда сваркой надо тоже. Он постоянно нас спонсирует, спасибо ему.

В амбулатории есть дневной стационар, где лечение могут получать до 7 пациентов. На данный момент наблюдается нехватка кадров, устарел автопарк.

КУНАРБАЙ БАЙЗАКОВ,старший врач Приишимской врачебной амбулатории, с.Повозочное, район Шал акына:

— Нужна еще одна медицинская сестра, потому что нагрузки сейчас много. Две медсестры было, потом как-то их убрали, потому что не положено, не знаю почему так. И скорая тоже часто ломается. Ей уже 7-8 лет. А так уголь привезли, дрова есть и еще привезем. К зиме готовы.

Население Повозочного — почти 800 человек. В прошлом году в населённом пункте отремонтировали 5 километров внутрипоселковых дорог на 8 улицах. Ремонт полотна провели по программе «Ауыл ел бесігі». Общая сумма вложений составила 74 млн тенге. В ближайшем будущем в Повозочном модернизируют вот этот корт, его сделают крытым. Коробку стоимостью 8 млн тенге поставили два года назад.