В Петропавловске состоялся международный форум молодых педагогов

На площадке Дворца школьников состоялся первый международный форум молодых педагогов. В нем приняли участие 300 специалистов сферы образования из разных регионов Казахстана, а также американские педагоги из Университета Аризоны, которые преподают в Kozybayev University.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Это мероприятие мы проводим в преддверии празднования дня учителя. Пользуясь случаем, хотел поздравить всех коллег с наступающим профессиональным праздником. Сейчас идет смена поколений в педагогических кадрах. На данный момент в области работают больше 3 тысяч молодых педагогов. Из них 260 в этом году приступили впервые к своей деятельности.

На форуме своим опытом с ними делились руководители организаций образования и педагоги-наставники. Выступали и молодые педагоги. В их числе учитель казахского языка и литературы Смирновской средней школы № 1 Ансаган Куанышева. У неё есть опыт работы с особенными детьми.

АНСАГАН КУАНЫШЕВА, учитель казахского языка и литературы Смирновской средней школы №1, Аккайынский район:

— Мне нравится, что на форуме любой желающий может поделиться своим опытом. Я подготовила и защитила проект, связанный с инклюзивным образованием. Существует много методик работы с особенными ребятами. Цель моего проекта в том, чтобы они могли учиться наравне с другими их сверстниками.

На форуме выступили около 10 спикеров. Они раскрыли разные вопросы, в том числе, связанные с обучением детей поколения «Альфа». Это мальчишки и девчонки, родившиеся после 2010 года. Такие ребята быстро осваивают все, что связано с новыми технологиями. Молодые педагоги должны учитывать эту особенность, когда составляют учебные планы.

РОЗА САРКЕНОВА, директор Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Была проведена большая предварительная работа. В апреле месяце мы провели круглый стол с участием руководителя управления образования. По итогам была создана ассоциация молодых педагогов. Летом провели слет молодых педагогов.

Некоторые участники первого международного форума молодых педагогов ушли домой с наградами. Речь идет об участниках областного конкурса «Дебют». Дипломы и памятные подарки получили 7 призеров. Всего же в конкурсе участвовали свыше 3 тысяч молодых педагогов.