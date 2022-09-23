Полицейские СКО предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества

Казахстанцам угрожает новый приём интернет-мошенников. Злоумышленники используют популярное мобильное приложение крупного банка. Все потерпевшие получили в приложении сообщения о якобы выставленных счетах по налогам или за коммунальные услуги и совершили оплату. В действительности деньги ушли в карман киберпреступников, которые выставляют счета как предприниматели. Как отмечают полицейские, фейковые сообщения отличить несложно. В них имеется слово «продавец», которого не может быть в настоящем сообщении от организации, имеющей право взимать налоги или оплату коммунальных услуг. Слева от настоящего сообщения расположен логотип организации — у мошенников вместо логотипа будет первая буква имени или фамилии. Названия организаций, которые прописывают аферисты, такие, как «АО Налоги РК», «АО KAZtransGAZ» и т.д. могут напоминать официальные названия настоящих организаций, но не будут полностью совпадать с ними. Расчёт преступников строится на том, что многие люди совершают оплату машинально.



МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— «В настоящее время департаментом полиции СКО в адрес областного филиала банка направлено информационное письмо. В нём перечислены рекомендации по снижению вероятности регистрации в банке мошенников. Обращаемся к жителям области с просьбой быть внимательными. Получив сообщение о необходимости произвести оплату, сравните его с настоящими квитанциями. Если испытываете сомнения, свяжитесь с организацией по официальному телефону и уточните, действительно ли вам направлялось такое сообщение».

