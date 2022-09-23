Почти 300 фактов нарушения скоростного режима зафиксировано на дорогах СКО за 8 дней

Патрульные полицейские продолжают комплексную работу по предупреждению грубых нарушений и автоаварий. Профилактические рейды активизированы в рамках акции «Стоп-ДТП!», стартовавшей на дорогах области с 14 сентября.

-Здравствуйте! Патрульная полиция! Оперативно-профилактическое мероприятие. Профилактика нарушений ПДД, а также контроль за соблюдением скоростного режима на автодорогах республиканского значения. Можно ваши документы, пожалуйста.

На 454 км автодороги «Астана-Петропавловск» патрульные полицейские остановили водителя «Lexus». 24-летний парень ехал с превышением скорости. Вместо разрешенных 100 км в час спидометр показывал 133 км. В отношении лихача составлен протокол по части 2 статьи 592 Кодекса РК об административных правонарушениях, предусматривающей штраф.

За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлекли и 31-летнего водителя автомашины «Mercedes». Мужчина также допустил превышение установленной скорости, направляясь из Кокшетау в Петропавловск. По данному факту также составлен протокол. Оба нарушения выявили на республиканской трассе возле села Астараханки менее чем за один час профилактического рейда. Практика показывает, что именно нарушение скоростного режима является причиной трети всех ДТП, регистрируемых на загородных трассах.

РУСТАМ САДУЛОВ, и.о. командира батальона патрульной полиции ДП СКО: