Более 300 семей Кызылжарского района охватили мерами дополнительной занятости

В Кызылжарском районе мерами дополнительной занятости охвачено более 312 семей. Среди них — Сергей Белоусов. 60-летний житель Пресновки занимается пчеловодством. Своё дело мужчина начал 3 года назад. Тогда у него было всего 2 улея, сегодня их — 11.

СЕРГЕЙ БЕЛОУСОВ, житель с. Пресновки, Кызылжарский район

— «Год ходил безработный. Начал с пчёл. Доход вот. Покупаем корма для скотины, коммунальные оплачиваем. Хватает».

Сельчанин планирует расширяться, хочет преобрести еще 4 пчелосемьи. Кстати, от одной такой в среднем он получает 40 литров натурального мёда. Сладкую продукцию реализает по 2,5 тысячи тенге за литр. Благодаря мерам допзанятости своё дело открыл и Юсупали Шералиев. В соседней Соколовке мужчина выращивает овощи: капусту, картофель, огурцы и многое другое. Собирае по 20 тонн продукции.

ЮСУПАЛИ ШЕРАЛИЕВ, житель с. Соколовки, Кызылжарский район:

— «Общая площадь посева составляет 6 га. Урожай растёт хороший. Семена привозим из Голландии. В будущем хотим расширяться. Сейчас в этом деле мне помогают местные сельхозтоваропроизводители и сельский акимат».

Напомню, программа «Меры дополнительной занятости» в нашей области действует с 2018 года. Её открыли по инициативе главы региона Кумара Аксакалова. В рамках программы безработные могут реализовать своё дело по нескольким направлениям: животноводство, птицеводство, овощеводство и пчеловодство.

ЖАНАР АКЫЛБЕКОВА, руководитель отдела занятости населения Кызылжарского района

— «Для того, чтобы получить допмеры, нужно заключить с сельхозтоваропроизводителями меморандум о предоставлении животных, земли. Сегодня люди активно занимаются этим. С ранней весны они получают животных и выращивают овощи. А к осени они пожинают плоды своего труда».

В Кызылжарском районе насчитывается более 3-х тысяч самозанятых.