90-летие историка-краеведа Кайроллы Муканова

«Өлкетанушы, ұстаз, ағартушы». Выставка под таким названием прошла в областной библиотеке им. Сабита Муканова. Её посвятили 90-летнему юбилею Кайроллы Муканова. В мероприятии приняли участие общественные деятели, друзья и близкие историка-краеведа. Среди них — его дочь Сара Муканова.

САРА МУКАНОВА, дочь К. Муканова:

— Мой отец трудился на благо родного края 80 лет. С раннего детства пошёл работать в колхоз. Он очень любил книги, был увлечён настолько, что ответы на все свои проблемы он находил в них. У него был большой круг друзей. Среди них — Какимбек Салыков и Аманжол Кошанов».

На выставке представили фотографии, благодарственные письма, свидетельства, документы и книги Кайроллы Муканова. Всё это свидетельствует о том, что он особое внимание уделял образованию и науке. В этой сфере К. Муканов проработал 44 года.

КУЛЬБАЙРА СЫЗДЫКОВА, библиотекарь с. Дмитриевки, Тимирязевский район:

— «Он всю сознательную жизнь посвятил образованию. Писал на разные темы. В нашей библиотеке есть его книги. Они очень важны и ценны, как Магжана Жумабаева. У нас есть произведения «Ұмсын сұлу», «Алаш қызметкері», посвященные Магжану.

Большое внимание Кайролла Муканов уделял работе интернатных учреждений и школ с государственным языком обучения. Благодаря его содействию увеличилось количество детских дошкольных организаций. В разрезе регионов республики СК занимала 3 место. За вклад в развитие образования Кайролла Муканов был награжден орденом «Знак Почёта и медалью Ыбырая Алтынсарина.

Алишер Ашимов