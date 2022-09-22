Заседание совета по защите прав предпринимателей прошло в НПП «Атамекен»

Заседание совета по защите прав предпринимателей прошло в региональной палате «Атамекен». За помощью сюда обратился директор ТОО «Магнит-2010″. По словам Серика Нурпеисова, полицейские района им. Габита Мусрепова по непонятным причинам запрещают предприятию использовать щебень. Инертный материал товарищество планировало направить на ремонт автодороги. С проблемой компания борется с апреля текущего года.

СЕРИК НУРПЕИСОВ, директор ТОО «Магнит-2010»:

— «Между ТОО «Магнит-2010», «Кокше-табыс» и «Кокшетау жолдары» был заключён договор о поставке щебня на участок дороги вблизи села Тахтоброд для проведения среднего ремонта дороги республиканского значения. Все работы проводились в законном порядке. Сотрудниками полиции и прокуратурой района им. Г.Мусрепова осуществлялись неоднакратные преследования и воспрепятствование законной деятельности ТОО «Магнит-2010». На данный момент ТОО «Кокшетау жолдары» не имеют возможности приступить к ремонту дороги по неизвестным нам причинам в виду необоснованного вмешательства госорганов».

Причину вмешательства правоохранительных органов Серику Нурпеисову узнать не удалось. На его вопросы полицейские не дали конкретных ответов и возвели уголовное дело по факту незаконной добычи инертного материла. По словам замначальника районного отдела полиции, такое сообщение поступило на пульт «102» от акима сельского округа.

НУРЛАН ИСКАКОВ, заместитель начальника отдела полиции района им. Г.Мусрепова:

— «Со слов акима сельского округа, с карьера щебень добывался в течение несколько дней. Он сам лично разговаривал с работниками, которые там работали. С одним из них я тоже разговаривал. Они подтвердили, что добывали там щебень. Мы спрашивали у них про документы и официальное разрешение. Сам аким сказал, что никакого разрешения не давал».

Члены совета на этот счёт думают совсем иное.

ИНЕССА КУАНОВА, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО:

— «Мы видим, что здесь какая-то спорная ситуация и госорганами усматриваются какие-то основания для принятия мер. Другое дело, госорганы неадекватно реагируют, оперативные меропрития проводят очень долго. Всё это приводит к тому, что ситуация с возбуждением уголовного дела разрешилась с апреля только к сентябрю. Нет никаких процессуальных решений, писем, а есть только какие-то слова».

В общем, кто виноват, ещё предстоит выяснить. В Палате предпринимателей рекомендовали прокурорам провести проверку законности действий сотрудников районного отдела полиции и принять определённые меры.