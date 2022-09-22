В Жамбылский район в 2022 году переехали 35 семей с юга

Разное

19:14 22 Сентября 2022

Фарух Халбеков в селе Мирном Жамбылского района живёт полгода. В СК переехал из Туркестанской области. Чтобы обеспечить себя и свою семью на новом месте, мужчина решил заняться овощеводством. Выращивает картофель, капусту и морковь.

ФАРУХ ХАЛБЕКОВ, житель с. Мирного, Жамбылский район:
— «На севере Казахстана очень много земли, которая даёт богатый урожай. Для нас это очень хорошо, потому что мы выращиваем овощи. Переехали сюда и, чтобы не сидеть сложа руки, попросили у акимата землю. Нам её дали. Посеяли капусту, морковь, картофель. Сейчас вот её выкапываем».

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:
— «Урожайность здесь хорошая. С одного га здесь собирают до 35 тонн картофеля. Семена сюда привозят из соседней России».

Полученный урожай Фарух реализует в Шымкенте по приемлемым ценам. В планах выйти на рынки Петропавловска, Астаны и Костаная. Всего на поле трудятся 20 человек. Среди них — переселенцы с юга и жители соседних сёл. Все работают дружно, как одна большая семья.

КЕНЕС НУРГАЛИЕВ, житель с. Майбалык, Жамбылский район:
— «Работаем на поле с 9-ти утра до 19.00 часов вечера. Каждый день стараемся собрать как можно больше урожая, чтобы он не испортился под дождём. График работы и зарплата здесь меня устраивают. В день получаем 4 тысячи тенге, в месяц — 120 тысяч. Работать здесь только в радость. Фарух очень хороший человек. Иногда выходит к нам на поле, помогает».

Дело идёт в гору и даёт свои результаты. В будущем Фарух Халбеков планирует расширяться. Для этого в СК создают все условия, оказывается всяческая поддержка, рассказывает переселенец.

ФАРУХ ХАЛБЕКОВ, житель с. Мирного, Жамбылский район
— «Как только мы переехали, нам дали хорошие подъёмные и дом. Очень понравилось, что для переселенцев в области создают хорошие условия. У меня уже 2-3 семьи интересуются, хотят сюда переехать и работать здесь».

В этом году Фарух Халбеков прошёл обучение по «Бастау Бизнес». Теперь он ждёт, когда разыграют грант. В этом году в район переехали 35 семей. 50 человек из них — трудоспособные.

АЯН АЖАНОВ, главный специалист отдела центра занятости населения Жамбылского района:
— Если переселенцы не могут трудоустроиться по специальности, то их отправляют на краткосрочные курсы по «Бастау Бизнес» и выделяют гранты на развитие своего дела. К ним относятся люди, которые работали в неразвитой у нас сфере. Например, нефтяники».

Всего по программе «Еңбек» в Жамбылский район с юга переехали более 200 семей.

Алишер Ашимов

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