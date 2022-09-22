В 2021 году в районе Шал акына капитально отремонтировали две школы

В районе Шал акына 26 школ. В 2021 году в двух из них прошел капитальный ремонт. Кенесовская средняя школа, которой более 40 лет, изменилась до неузнаваемости. Чтобы учебное заведение преобразилось, понадобилось свыше 42 млн тенге. Речь идет о дЕньгах, выделенных в рамках программы «Ауыл ел бесігі».

СЫРЫМ МУХАМЕДИН, директор Кенесовской средней школы, район Шал акына:

— Заменили крышу, окна и систему отопления, провели ремонт внутренних помещений, заменили кровлю. Работы выполняло ТОО «Проектно-строительная компания «Кокшетаустрой». Все выполнили в срок, нареканий к подрядчику нет. До капитального ремонта в школе было холодно зимой. К счастью, сейчас таких проблем нет.

В Кенесовской средней школе занимаются 60 учащихся. Преподавательский состав учебного заведения состоит из 22 человек. Роза Адырбаева работает здесь четверть века, преподает географию. Хорошо помнит, как здание выглядело до ремонта.

РОЗА АДЫРБАЕВА, учитель географии Кенесовской средней школы, район Шал акына:

— В прежние годы было непросто. С пластиковыми окнами стало гораздо лучше. Они сохраняют тепло, и проветривать классы с ними проще. Ребятам стало комфортнее. Им, как и учителям, стало приятнее приходить в школу после ремонта.

Новый облик после капитального ремонта стоимостью почти в 42,5 млн приобрела и Ступинская основная школа района Шал акына. Прошлым летом здесь заменили 153 окна, отремонтировали столовую и библиотеку. Теперь для ребят здесь чаще проводят различные мероприятия.

САУЛЕ ЕРГАЛИЕВА, директор Ступинской основной школы, район Шал акына:

— Ремонт прошел согласно графику, успели до 1 сентября, сделали очень качественно, мы очень довольны. После сделанного ремонта у нас в школе произошли изменения. Тепло стало, уютно и красиво. Система отопления у нас готова к новому зимнему сезону, уголь заготовили, завезли 490 тонн. Котельная отремонтирована.

Школа рассчитана на 464 человека, но занимаются в ней только 46 учащихся. С ними работают 19 учителей. Среди них есть, как опытные, так и молодые специалисты. Входную группу учебного заведения тоже отремонтировали. До работ она находилась в аварийном состоянии.