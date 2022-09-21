Социальная ответственность сельского бизнеса в районе Шал акына

Этим летом в селе Мерген района Шал акына открылся новый мини-маркет. Вот так он выглядит изнутри. Ассортимент товаров не хуже, чем в областном центре. На полках есть всё: от продуктов питания, включая выпечку, которая делается в местной пекарне, и заканчивая бытовой химией. Мини-маркет для сельчан за год построило местное товарищество «Гермес Агро». 73-летний старожил Мергена Естай Бримжанов рассказал, что теперь закупается всем необходимым только здесь.

ЕСТАЙ БРИМЖАНОВ, житель с.Мерген, район Шал акына:

— У нас раньше в советское время магазин был посередине деревни, туда все ходили, но он старый стал уже, износился. Вот новый супермаркет построили. Люди перестали ездить в Сергеевку, потому что они привозят из Костаная, Петропавловска из дешевых магазинов сюда и у нас цены броские. В прошлом году, сейчас проедете посмотрите, все улицы заасфальтировали у нас в деревне. На этой улице только новостройки.

Среди них вот этот белорусский зерноочистительно-сушильный комплекс ТОО «Гермес Агро». Он рассчитан на 1800 тонн первичной приемки зерна в сутки.

Здесь сельскохозяйственные культуры принимаются, очищаются, сушатся, какая-то их часть идет на семена.

СЕРГЕЙ ОКУНЕВ, директор ТОО «Гермес Агро», район Шал акына:

— Этот проект мы планировали в течение 5 лет. Мы начали строительство в прошлом году в мае 2021 года. Вложено уже порядка 800 млн тенге. А вообще проект рассчитан на 1,5 млрд тенге на 5 лет. В данный момент введено в эксплуатацию две линии приемки зерна — параллельные. Введена в эксплуатацию семенная линия и сушильный комплекс. В перспективе планируется установить мельничное оборудование, комбикормовый завод и ёмкость для хранения силоса 15 тысяч тонн.

В этом году под сельскохозяйственные культуры в товариществе отвели около 10 тысяч гектаров земли. 50% заняли зерновые. Уборочную кампанию здесь завершили, весь урожай с полей поступил прямиком на территорию комплекса. Он практически полностью автоматизирован.

Если система даст сбой, то все оборудование комплекса автоматически приостановит свою работу. Все процессы встанут на «стоп» ровно до того момента, пока ошибку в системе не устранят. Таким образом, все возможные риски, связанные с потерей урожая, сведены к нулю.

Качество зерна проверяют специалисты лаборатории. Всего же в работе зерноочистительно-сушильного комплекса сейчас задействованы 6 человек. Еще столько же сюда смогут устроиться после строительства и ввода в эксплуатацию комбикормового цеха и мельницы.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Проект товарищества «Гермес Агро» экологически чистый. Установки, которые здесь работают, устроены таким образом, чтобы в атмосферу не попадали никакие вредные вещества. Например, та же самая пыль. Её на подобных предприятиях достаточно много. Так вот она попадает не в воздух, а в биг-беги. Таким образом, работники не дышат этой пылью, собственно как и сельчане.

Интересно и то, что оборудование комплекса работает и отапливается с помощью газа. В ТОО «Гермес Агро» планируют подключить к голубому топливу все село. Товарищество постоянно стремится к тому, чтобы создать для своих работников максимально комфортные условия, в том числе и жилищные, если в этом есть потребность. С 2017-го года «Гермес Агро» построило 18 домов для сотрудников и молодых специалистов, которые решили переехать в село Мерген. В 2023 году построят еще 5 домов.

СЕРГЕЙ ОКУНЕВ, директор ТОО «Гермес Агро», район Шал акына:

— Первые дома были, где-то порядка 7 млн один выходил, а последние уже где-то 12 млн. В основном это единый проект, но уже идет с доработками. В домах водопровод, т.е. горячая и холодная вода, канализация. Есть выходы для подключения стиральной и посудомоечной машины, унитаза, раковины, душевой кабины. Человек проживает в доме бесплатно, оплачивает только коммунальные услуги, поддерживает ремонт. По истечении 10 лет дом просто переходит ему в частную собственность.

Супруги Данияр и Асемгуль Мукушовы в этот дом заехали в апреле. В село Мерген они переехали из Петропавловска. Быстро освоились, нашли работу в ТОО «Гермес Агро». Асемгуль трудится в пекарне, а Данияр устроился на новый комплекс слесарем.

ДАНИЯР МУКУШОВ, житель с.Мерген, район Шал акына:

— Этот дом хороший, теплый 00:36 Работу дали, дети в школе учатся, младший в садике. Деревня хорошая, мне понравилась.

АСЕМГУЛЬ МУКУШОВА, жительница с.Мерген, район Шал акына:

— Во время пандемии сократили, работы не было, тяжело было. Из Петропавовска приехали, там снимали. Услышали по новостям, что здесь работу дают, начальство хорошее. По работе график устраивает, дома с детьми успеваем. Не обижает начальство с зарплатой.

Возвращаться в областной центр супруги не планируют. В 2023 году ТОО «Гермес Агро» продолжит обеспечивать сельчан жильем. В планах товарищества построить еще 5 домов.

Дарья Пышмынцева