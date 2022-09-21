Более 3-х тысяч жителей Кызылжарского района получили помощь в развитии своего дела

Виктория Ковалёва в селе Налобино Кызылжарского района проживает больше 20-ти лет. Вместе с супругом она держит поросят, бурёнок, птиц. По словам женщины, маленькое хозяйство приносит семье небольшой доход.

ВИКТОРИЯ КОВАЛЁВА, жительница с. Налобино, Кызылжарский район:

— «Коров дою, молоко сдаю. Масло, сметана, творог… Всё своё. В мерах дополнительной занятости участвую не первый год. Раньше нам давали телят, теперь у нас есть свои коровы. В этом году нам дали 5 поросят и помогли с кормами. Сено дали, корм вчера привезли».

Реализовать дело Виктории помог местный сельхозтоваропроизводитель. Всего мерами допзанятости в Налобино охватили 10 семей. В Вагулино тоже есть такая практика. Там помогли 8 семьям. Елена Яковенко раньше работала продавцом в магазине. 4 года назад её сократили. Тогда 60-летняя женщина решила заняться домашним хозяйством.

ЕЛЕНА ЯКОВЕНКО, жительница с. Вагулино, Кызылжарский район:

— «ТОО «СК-Вагулинское» предложило взять на доращивание телёночка. Теперь это уже корова. Их две. Сейчас они находятся в табуне. В этом году по программе повторно предложили ещё взять тёлочку. Молоко сдаём, получаем в среднем тысяч 40-50, летом больше».

А вот семья Кункель занимается птицеводством. Супруги тоже были когда-то безработными. Сейчас трудятся сами на себя: выращивают гусей, мясо птицы продают по приемлемым ценам.

РАЙХАН КУНКЕЛЬ, жительница с. Вагулино, Кызылжарский район:

— «4 года назад мы уже воспользовались данными мерами поддержки. Мы в КХ брали тёлочку. Сейчас полноценная корова приносит прибыль. В этом году решили попробовать заняться птицей. ИП «Шалаева» весной нам предоставила птицу. Цена одного гусёнка была 1400 тенге. Мы взяли 40 гусей. Как только «ударят» первые морозы, мы будем их рубить и продавать. Я считаю, что дополнительные меры такой поддержки для молодых семей — это очень большая поддержка. Нам это выгодно. Мы будем с прибылью».

Всего в Кызылжарском районе такую помощь сельчанам оказывают 95 сельхозтоваропроизводителей. Программа в СК реализуется по инициативе акима области Кумара Аксакалова с 2018-го года.