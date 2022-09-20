Поддержка социальных предпринимателей

ТОО «Формула слуха» в Петропавловске работает с 2011-го года. Помощь здесь получают порядка 7-ми тысяч пациентов с нарушением слуха. По словам директора центра Натальи Вороновой, реабилитацию проходят граждане социально уязвимых слоев населения. В этом году фирма подала заявку, чтобы войти в реестр социальных предпринимателей.

В рамках этого проекта социальные предприниматели получат господдержку, которая освобождает их от ряда выплат. Надеется на неё и Наталья Воронова. Свой проект она презентовала специальной комиссии. После решается, войдёт ли товарищество в реестр или нет.

ТИМУР БЕКЕЕВ, и.о. директора Палаты предпринимателей «Атамекен» по СКО:

— «Все члены проголосовали единогласно «за». Данный предприниматель включён в реестр социальных предпринимателей региона. Предпринимательству уделяется широкое общественное значение. Об этом свидетельствует высокая государственная поддержка: выделение финансовых и налоговых льгот. Основное направление социального предпринимательства — вовлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в развитие социального предпринимательства».

В списке областного реестра социальных предпринимателей сейчас находится 4 товарищества. Одно из них — автошкола для особенных людей «Равная дорога».