Пчеловоды региона готовят полосатых тружениц к зиме

Сейчас в дачном сообществе «Буревестник » пчелы предоставлены сами себе. Совсем недавно эти полосатые труженицы усердно собирали мед на полях Мамлютского, Жамбылского и Кызылжарского районов. Всего 120 пчелосемей. В каждом улье живут более 20 тысяч насекомых. После продуктивного лета они готовятся к зиме. Накануне холодного сезона пчеловоды обеззараживают их от клещей и снабжают кормами. В работе наряду с опытными специалистами задействованы студенты Северо-Казахстанского колледжа профессионального обучения и сервиса.

Улей с пчелами специалисты открывают специальным инструментом. С его помощью работники пасеки могут обезопасить себя и, конечно же, насекомых.

Сергей Таранов в работе по подготовке пчел к зимовке участвует 2-й год подряд. Студент колледжа профессионального обучения и сервиса хорошо знаком с особенностями их поведения.

СЕРГЕЙ ТАРАНОВ, студент Северо-Казахстанского колледжа профессионального обучения и сервиса:

— Самая агрессивная пчела — среднерусская, карника более спокойная. У нас кочевая пассика, мы в разных районах были.

К слову, жизнь пчел — медосборников очень коротка. Длится она всего 30 дней. В этом году работники товарищества » Пасека Кызылжар » собрали почти 8 тонн сладкого и полезного лакомства.

ОЛЕГ ГАВРИЛОВ, директор ТОО » Пасека Кызылжар»:

— Сезон прошел удачно. Начинали пчеловодство в начале мая. Здесь на дачах у нас было хорошее развитие, цвели яблоня, одуванчик, вишня, малина. Наши пчелы поднялись очень хорошо. Потом переехали на цветение эспарцета. Стояли на гречихе, подсолнухе, разнотравии. Сейчас происходит у нас подготовка к зиме, формируем семьи, закармливаем, обрабатываем от варроатоза и, как похолодает, будем их заносить в омшаник, в подвал.

Пчелы будут зимовать в регионе третий год подряд. По оценкам специалистов, зиму переживает 90% насекомых.