Мусорный коллапс в частном секторе Петропавловска

В Петропавловске улица Батыр Баяна буквально «обросла» мусором. Подобную картину можно встретить на разных участках микрорайона «Береке». Кстати, по соседству от этой колоритной стихийной свалки располагается детский сад. Но тех, кто приносил сюда пакеты с отходами, похоже, это не сильно заботило. Проблемой стихийных свалок в этом районе города заинтересовались полицейские.

БЕЙБИТ АЛИМЖАНОВ, участковый инспектор УМПС ДП СКО:

— Составлены 22 административных протокола по статье 434-2 «Загрязнение мест общего пользования» на общую сумму 130 тысяч тенге. Беседы проводим, чтобы жильцы заключили договор с организациями, чтобы своевременно вывозились и были выставлены мусорные бачки.

При этом некоторые жители частного сектора рассказали нашей съемочной группе обратное.

АЙТБАЛА КЫЗДАРОВА, жительница г. Петропавловска:

— К нам никто не приходил. Полицейских не видели. Сама живу здесь 17 лет. Раньше мы выбрасывали мусор в контейнеры. Сейчас их нет.

Контейнеры в частном секторе микрорайона «Береке» действительно стояли, объяснил директор ТОО «Коммун Север» Мурат Есмуханов. Владелец компании по вывозу ТБО объяснил, почему примерно полтора месяца назад их пришлось убрать.

МУРАТ ЕСМУХАНОВ, директор ТОО «Коммун Север»:

— Мы когда устанавливали контейнеры, заключило только 30%. Мы возили, но прекратился вывоз. Как правило, в частном секторе у людей свое понятие твердых бытовых отходов. Они выносили вплоть до фикалий в наши контейнеры. Они сами отказались, потому что завалили непонятно чем их, шел неприятный запах, и люди, у кого напротив стояли контейнеры, они отказались. И мы их ликвидировали по просьбе самих жителей «Береке». На протяжении двух лет мы помогали городу, возили бесплатно, но с сегодняшней ситуацией с тарифом мы кое-как возим контейнеры.

Ко всему прочему, по словам директора ТОО «Коммун Север», жители домов, несмотря на заключенные с ними договоры, не хотели платить за вывоз мусора исправно.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— На сегодня у нас по городу накопилась задолженность в размере 28 млн тенге. Только по одному микрорайону «Береке», где работало ТОО «Коммун Север» задолженность 4,5 млн. Жители до сих пор не оплачивают, те, у кого заключены были договоры.

А мусора меньше не становится. В итоге жители частного сектора сжигают его на своих участках или выбрасывают на стихийные свалки.