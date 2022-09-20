Урок по профилактике наркомании провели полицейские в школах

Правоохранительные органы, Образование

18:47 20 Сентября 2022

Урок по профилактике наркомании провели для старшеклассников полицейские, педагоги и врачи. Лекцию прослушали 60 учащихся средней школы №7. Специалисты в доступной форме проинформировали о тяжелейших последствиях употребления синтетических веществ.

 АЛЁНА МОЖАРОВА, заведующая отделением Центра психического здоровья:
— В своей практике мы встречаем подростков, которые употребляют современные синтетические наркотики, и, к сожалению, процесс лечения долгий, затратный, и очень часто возникает много проблем.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности рассказали о том, как злоумышленники рекрутируют наркокурьеров в интернете, к примеру, через мессенджер Telegram, сайт бесплатных объявлений OLX. Напомнили и о том, какая ответственность ждёт распространителей наркотиков. Чтобы лучше закрепить теоретические знания, оперативники продемонстрировали сценку по задержанию наркодельцов. Вместе с полицейскими в ней приняли участие юные актеры из городского колледжа искусств.

ПОЛИНА ЧУРЯК,  учащаяся СШ №7:
— Сегодня в нашей школе поднималась очень актуальная тема, социальная проблема, достаточно глобальная, и поэтому было очень интересно послушать мнение именно специалистов. Интересно разыграли ситуацию, можно было понять все последствия подобных инцидентов.

Одним из ярких фрагментов встречи стал выход служебно-розыскных собак. Лабрадор Белла прямо в актовом зале показала свои навыки по поиску пакета с имитатором наркосодержащего вещества. В завершение школьники вместе с полицейскими сняли короткое, но яркое видео для популярной платформы TikTok. Так ребята зафиксировали событие в социальных сетях, продолжив челлендж под девизом «В счастливой жизни — нет места наркотикам».

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:
— В конце мы предложили учащимся снять совместный тик-ток, тем самым запустили челлендж среди молодёжи. Видео смотрите на наших официальных страницах УПН ДП СКО. И мы надеемся, что молодёжь подхватит тренд и тем самым выразит своё негативное отношение наркотикам.

Кроме Instagram и Facebook, УПН администрирует служебный аккаунт в TikTok, где также ведут наступательную профилактику наркомании и наркопреступности. Всего с начала года стражи порядка провели 300 лекций, семинаров, родительских собраний, спортивных мероприятий, флэш-мобов. Из незаконного оборота изъято почти 385 кг различных наркотических веществ.

Анна Потеряева

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