Аким СКО Кумар Аксакалов провёл приём граждан

Глава региона Кумар Аксакалов провел приём граждан. Большинство вопросов касались детской реабилитации. Группа родителей сетует на нехватку медицинской и социальной помощи для маленьких жителей Петропавловска. По словам матерей, дети с различными диагнозами вынуждены проходить дорогостоящую реабилитацию за пределами области.

ЛЮЦИЯ САУТОВА, жительница г. Петропавловска:

— Дети старше 10 лет нигде не получают реабилитацию. Им отказывают в Доме ребенка, там только до 4 лет реабилитация. В детской областной больнице тоже старше 10 лет не приглашают. Моему ребенку 13 лет, никто не интересуется, какое лечение он получает.

В детской областной больнице имеется современное отделение реабилитации. Но, оказываемый там спектр услуг не подходит для детей с диагнозом ДЦП. Родители просят предоставить им помещение и даже готовы за свой счёт приглашать нужных специалистов из других городов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я понимаю, что для родителей и детей с ДЦП нужно больше внимания. Давайте мы этот вопрос возьмем, попытаемся решить. Государственные деньги мы будем выделять в рамках того, что есть.

Аким области поручил найти подходящее помещение с отдельным входом для детской реабилитации. Следующий вопрос также касался особенных детей. По словам Дарины Айсаковой, в Петропавловске дети-аутисты остаются в стороне. Для них не предусмотрена реабилитация, нет творческих и спортивных кружков.

ДАРИНА АЙСАКОВА, жительница г. Петропавловска:

— За 3 года мой ребенок от Собеса получает пособие. От образования — фьютер. Все, что дальше? Где областная больница, мой ребенок не может получить реабилитацию. Говорят, вы — ментальщики, извините, нет там ничего для вашего ребенка.

Акиму области эта проблема известна. Особенных детей много и механизм по работе их адаптации еще не выработан. Кумар Аксакалов обратился к Дарине Айсаковой с просьбой помочь найти пути решения.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наработайте предложения, которые нужно реализовать в нашей области. Вы проблематику знаете. Я готов выделить финансы. Надо подумать, как это реализовать, я понимаю детей с этой проблемой становится больше.

Также необходимо включить детей в социальную жизнь, для них должны быть культурные и спортивные секции, — поручил аким области. Ещё один вопрос поступил к Кумару Аксакалову от жителя Уалихановского района.

АБДУЛКАСЫМ ТИЛЛИБЕКОВ, житель Уалихановского района:

— Я переехал в район с юга страны. Занимаюсь разведением КРС. У меня есть бизнес-план, поддержите его. Хочу реализовать проект по заготовке кормов. Нужно вложить чуть более 1 миллиарда тенге, часть средств у меня есть. Нужно еще 600 млн тенге, через 4 года проект полностью окупится.

Сумма большая, а залогового имущества у предпринимателя нет. Ни одна финансовая организация выделить такие средства не может. Возможно, жителю района стоит пересмотреть бизнес-план.

Анна Потеряева